76% опрошенных казанцев против полного отказа от наличных
Среди опрошенных жителей Казани 76% не хотят полностью отказываться от купюр и монет. Об этом сообщает сервис Superjob.
76% опрошенных казанцев против полного отказа от наличных
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Полностью перейти на безналичные расчеты готовы только 10%.
Чаще всего за отказ от наличных выступают граждане в возрасте от 35 до 45 лет.
Опрошенные казанцы с доходом от 100 тыс. руб. чаще одобряют переход на электронные платежи (16%).