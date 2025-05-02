Среди опрошенных жителей Казани 76% не хотят полностью отказываться от купюр и монет. Об этом сообщает сервис Superjob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 76% опрошенных казанцев против полного отказа от наличных

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ 76% опрошенных казанцев против полного отказа от наличных

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полностью перейти на безналичные расчеты готовы только 10%.

Чаще всего за отказ от наличных выступают граждане в возрасте от 35 до 45 лет.

Опрошенные казанцы с доходом от 100 тыс. руб. чаще одобряют переход на электронные платежи (16%).

Дарья Сайфиева