В Марий Эл на нетрезвого подростка за рулем мопеда составили несколько протоколов

В городе Козьмодемьянске республики Марий Эл на 16-летнего нетрезвого подростка за рулем мопеда было составлено несколько протоколов. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Молодой человек сначала проигнорировал требование инспекторов об остановке, но позже выполнил его. Проверка показала, что он не имеет водительских прав и находился за рулем в нетрезвом состоянии. На место были вызваны его родители.

В отношении подростка подготовлены материалы об административном правонарушении: ему предстоит ответить за вождение в нетрезвом виде без права управления транспортным средством, а также за отказ выполнить законное требование сотрудника полиции.

Кроме того, родители несовершеннолетнего могут быть привлечены к ответственности за передачу управления лицу, не имеющему соответствующего права. Материалы по данному факту направят в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер в рамках ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Всего за первый день оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» автоинспекторы выявили и отстранили от участия в дорожном движении 7 водителей, находившихся в нетрезвом виде.

Артём Дергунов