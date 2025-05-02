В Новороссийске изменится схема движения транспорта на время репетиций парада

Власти Новороссийска вводят временные ограничения движения транспорта и корректировки маршрутов общественного транспорта на время репетиций парада 2, 5 и 7 мая 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Перекрытия запланированы на 2, 5 и 7 мая 2025 года с 19:30 до полуночи по улице Советов (обе стороны) на участке от улицы Кутузовская до улицы Свободы. Дополнительно 5 и 7 мая с 19:00 до полуночи перекроют Анапское шоссе от улицы Московская до улицы Кутузовская.

Общественный транспорт в период ограничений будет курсировать по измененным маршрутам. Автобусы №1А, 7А, 8, 8А, 8М, 15А, 14А, 19, 22, 22М, 28, 30, 41М от площади Свободы поедут по улицам Свободы, Сипягина и далее по маршруту. 7 мая они проследуют через улицы Видова, Московская и Анапское шоссе. В обратном направлении от Кутузовского кольца транспорт будет двигаться по улицам Кутузовская, Видова, Свободы с выездом на нечетную сторону улицы Советов.

Маршруты №10, 10М, 11А, 15, 20, 25, 27, 31, 32 от площади Свободы направят по улицам Свободы, Мира и далее по маршруту. В обратном направлении от улицы Магистральная по улицам Мира, Свободы с выездом на нечетную сторону улицы Советов.

Автобус №17 от площади Свободы поедет по улицам Свободы, Сипягина до остановки «Автовокзал». В обратном направлении — по улицам Чайковского, Видова, Свободы с выездом на нечетную сторону улицы Советов.

Троллейбусы по всем маршрутам 2 мая будут курсировать до 19:30, а 5 и 7 мая — до 19:00. По пригородным маршрутам №102М, 104М при возвращении в город пассажиров высадят на остановке «Питомник». По маршрутам №101М, 102М, 104М, 105М и 106М конечной точкой высадки станет остановка «ДЕПО». Для маршрута №104М с отправлением в 19:30 посадка будет производиться на остановке «улица Луначарского» вместо «улицы Кутузовская».

Администрация города просит жителей и гостей Новороссийска учитывать изменения в движении и корректировку маршрутов общественного транспорта при планировании поездок.

Мария Удовик