В ходе встречи раиса Татарстана Рустама Минниханова с главой МИД Омана Бадром бен Хамад аль-Бусаиди была достигнута договоренность об участии оманской делегации в KazanForum. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Делегация из Омана примет участие в KazanForum

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Делегация из Омана примет участие в KazanForum

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Они также договорились проработать вопрос о назначении почетного консула Султана Омана в Казани и открытии торгово-экономического офиса Татарстана в Маскате.

Рустам Минниханов ранее принимал участие в расширенной встрече президента России Владимира Путина и султана Омана Хейсама бен Тарека аль-Саида, которая прошла 22 апреля.

KazanForum пройдет в столице Татарстана с 13 по 18 мая. В прошлом году форум собрал рекордное количество участников — более 20 тыс. — из 87 стран мира и 87 субъектов России.

В этом году заявки на участие также подали представители 87 стран.

Дарья Сайфиева