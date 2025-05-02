Делегация из Омана примет участие в KazanForum
В ходе встречи раиса Татарстана Рустама Минниханова с главой МИД Омана Бадром бен Хамад аль-Бусаиди была достигнута договоренность об участии оманской делегации в KazanForum. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.
Делегация из Омана примет участие в KazanForum
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Они также договорились проработать вопрос о назначении почетного консула Султана Омана в Казани и открытии торгово-экономического офиса Татарстана в Маскате.
Рустам Минниханов ранее принимал участие в расширенной встрече президента России Владимира Путина и султана Омана Хейсама бен Тарека аль-Саида, которая прошла 22 апреля.
KazanForum пройдет в столице Татарстана с 13 по 18 мая. В прошлом году форум собрал рекордное количество участников — более 20 тыс. — из 87 стран мира и 87 субъектов России.
В этом году заявки на участие также подали представители 87 стран.