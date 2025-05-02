На Дону цены на железнодорожные билеты за год выросли на 8,5%

В Ростовской области стоимость железнодорожных билетов за год увеличилась на 8,53%. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что основными причинами для роста цен стали: увеличение эксплуатационных расходов перевозчиков и затрат на содержание путей и подвижного состава. Эксперты также отметили, что к таким показателям привело повышение зарплаты работникам железной дороги и усилившийся туристический поток.

Мария Хоперская