Сильный дождь и порывистый ветер прогнозируют 3 мая в Свердловской области

В Свердловской области 3 мая ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 17 м/с, сообщили в региональном МЧС. Спасатели рекомендуют жителям области отказаться от поездок на природу и мероприятий на открытом воздухе. Владельцам частных домов советуют проверить ливневую канализацию и обеспечить сток дождевой воды. Автомобилистам рекомендуют избегать подтопленных дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным Уральского Гидрометцентра, ночью на севере и востоке области ожидаются заморозки -1...-6°, на юго-западе температура будет +1...+6°, днем +8...+13°. В Екатеринбурге ночью будет +5°, небольшой дождь, днем — +12° и умеренный дождь.

4 мая в Свердловской области будет облачно с прояснениями, ночью дождь, днем местами небольшой дождь. Ветер — южный, юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью составит +1...+6°, днем +9...+14°. В уральской столице ночью температура опустится до +4°, ожидается небольшой дождь, днем — +13°, без осадков.