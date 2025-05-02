В Ярославской области майский снег привел к перебоям в подаче электричества

В Ярославской области 2 мая наблюдаются локальные нарушения электроснабжения из-за прошедшего мокрого снега. Об этом сообщили в филиале ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго».

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«Локальные нарушения электроснабжения, спровоцированные неблагоприятными погодными условиями, фиксируются в Переславль-Залесском и Борисоглебском городских округах»,— уточняют в «Ярэнерго».

Восстанавливают электроснабжение 155 специалистов и 40 единиц техники. Персонал филиала находится в режиме повышенной готовности.

Алла Чижова