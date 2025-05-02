В Ставропольском крае реализуют 12 проектов комплексного развития территорий

Ставропольский край реализует 12 проектов комплексного развития территорий в трех городах. Это позволит построить почти 1,2 млн кв. м жилья и существенно изменит облик городского пространства, сообщил министра строительства и архитектуры региона Андрей Уварова.

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«Семь из этих проектов уже реализуются в Невинномысске, четыре в Ставрополе и один в Железноводске»,— рассказал министр.

За первую треть 2025 года в эксплуатацию уже введено около 922 тыс. кв. м жилых помещений, что составляет 72% от годового плана в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ставрополье удерживает первенство по вводу жилья среди всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

Николай Аксенов