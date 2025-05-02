В Казани по данным на 30 апреля от укусов клещей пострадало 382 человека. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани за весенний период пострадало от укусов клещей 382 человека

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ В Казани за весенний период пострадало от укусов клещей 382 человека

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Также лидерами по количеству укусов в республике являются Нижнекамский и Набережночелнинский районы, где зарегистрировано 198 и 171 случай соответственно.

«Все укусы произошли при посещении лесов, лесопарковых зон и приусадебных участков», — говорится в сообщении ведомства.

Всего же по состоянию на 30 апреля в медицинские учреждения с укусами клещей в Татарстане обратились 1548 человек, включая 396 детей.

Артём Дергунов