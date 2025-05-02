Сочи встретил двухмиллионного туриста с начала 2025 года. Им стал Юрий Тренов из Костромы, который приехал с семьей на отдых, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что город рад приветствовать юбилейного гостя. На майские праздники заполняемость гостиниц составляет около 80%. С 1 мая начался сезон фонтанов, а около 20 пляжей завершили подготовку инфраструктуры. Город готовится к летнему курортному сезону.

В Сочи сейчас работает 1,5 тыс. объектов размещения с общей вместимостью 61,3 тыс. номеров. Поток туристов увеличился на 4,6% по сравнению с прошлым годом.

В период майских праздников курорта планирует принять около 350 тыс. путешественников. Туристический поток вырастет на 4% по сравнению с прошлым годом. Первые майские выходные пользуются наибольшей популярностью среди отдыхающих. Гости предпочитают проводить время в комфортабельных отелях с подогреваемыми бассейнами и спа-услугами, а также интересуются санаторно-курортным лечением и оздоровительными программами.

Для удобства жителей и туристов с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая парковка на дорогах общего пользования в Сочи будет бесплатной.

Международный аэропорт Сочи с 28 апреля по 11 мая планирует обслужить 466 тыс. пассажиров, из которых 386 тыс. будут на внутренних рейсах и 80 тыс. на международных. Эти цифры превышают показатели 2024 года на 3%.

Горные курорты также ожидают рост числа посетителей. Например, курорт «Красная Поляна» прогнозирует увеличение заполняемости на 7-10% по сравнению с прошлым годом.

Официальное открытие купального сезона намечено на 1 июня, к этому времени все пляжи будут проверены на соответствие экологическим нормам и требованиям безопасности. В 2025 году количество благоустроенных пляжей увеличится до 180.

Мария Удовик