В ДТП на трассе «Астрахань-Элиста-Ставрополь» погиб водитель

На трассе «Астрахань-Элиста-Ставрополь» в Апанасенковском округе произошло ДТП, в котором погиб 48-летний водитель «Лады». Травмы получили 18-летний парень и двое подростков 16 и 17 лет, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

«18-летний водитель автомобиля Jaecoo, который получил права всего год назад, при выполнении обгона не убедился в его безопасности, потерял контроль над машиной и выехал на обочину, где столкнулся с автомобилем "Лада Гранта "»,— рассказал начальник отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России «Апанасенковский» Николай Жук.

Двое пассажиров автомобиля Jaecoo — подростки— были доставлены в больницу. Отмечается, что несовершеннолетние были пристегнуты ремнями безопасности.

У виновника ДТП взята биологическая жидкость для определения наличия опьянения. По информации правоохранительных органов, ранее он уже привлекался к административной ответственности.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. По факту аварии начата проверка, выясняются детальные обстоятельства случившегося.

Николай Аксенов