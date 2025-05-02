В Магнитогорске директора компании будут судить за задержку зарплат

В Магнитогорске завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя и директора коммерческой организации, обвиняемой в невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Материалы направлены в суд, сообщает пресс-служба управления СКР по Челябинской области.

Следствие установило, что с ноября 2023 года по октябрь 2024 года компания не выплачивала зарплату 21 сотруднику более двух месяцев, что привело к задолженности свыше 2,6 млн рублей.

Следствие также выяснило, что у директора были средства для перечисления зарплат, но они направлялись на другие нужды компании. В ходе расследования часть задолженности была погашена на сумму более 1,4 млн рублей. Для обеспечения исполнения приговора наложен арест на имущество обвиняемой, включая четыре объекта недвижимости, транспортное средство и расчетные счета.