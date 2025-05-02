1 мая на дорогах Казани в двух ДТП пострадали два человека

За минувшие сутки на дорогах Казани было зарегистрировано два ДТП, в которых были ранены два человека. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Одним из инцидентов стало падение пассажира из-за резкого торможения автомобиля, а в другом случае водитель сбил велосипедиста при выезде с прилегающей территории.

Всего за сутки поступило 124 сообщения о ДТП. В центрах оформления аварий зарегистрировано 41 происшествие, еще 32 аварии с материальным ущербом были оформлены на месте сотрудниками ГИБДД.

Кроме того, за сутки задержано семь человек в состоянии алкогольного опьянения, а также 10 человек без водительских прав.

В отделения полиции было доставлено пять человек по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов