В Саратове ускорят работу по делу о нарушении прав жильцов аварийного дома

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о причинах волокиты, допущенной по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Саратове. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Дмитрий Костин также примет меры к завершению расследования дела в кратчайшие сроки с направлением в суд для рассмотрения по существу. Соответствующие поручения, которые поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее жительница Саратовской области в обращении к господину Бастрыкину выразила несогласие с ходом выяснения обстоятельств нарушения прав жильцов многоквартирного дома по ул. Лермонтова в областном центре. Со слов заявительницы, здание было построено в 1917 году, в нем нарушена целостность кровли, несущих конструкций, неисправна отопительная система.

Женщина подчеркнула, что дом признали аварийным лишь в минувшем году. Вместе с тем в течение года в квартирах нет газа. Автор обращения указала на угрозу полного обрушения дома. Жильцы неоднократно обращались в компетентные органы, но безрезультатно. Их до сих пор не обеспечили благоустроенным жильем.

Павел Фролов