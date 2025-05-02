«Т Плюс» может арендовать котельные Губахи

Кредиторы оператора губахинских котельных — ООО «Губахинская энергоснабжающая компания» (ГЭКОМ) — одобрили на собрании аренду имущественного комплекса общества. Об итогах собрания сообщил на «Федресурсе» конкурсный управляющий ООО. По информации источника, близкого к энергетической отрасли региона, сейчас рассматривается передача в аренду котельных Губахи ПАО «Т Плюс». Директор ООО «ГЭК» (компания владеет сетевым оборудованием котельных Губахи) Алексей Колесник сообщил «Ъ-Прикамье», что его компания также намерена отдать в аренду «Т Плюс» имущество. Это позволит новому оператору котельных своевременно начать подготовку к отопительному сезону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее в «Т Плюс» сообщали, что «рассматривают различные варианты развития во всех регионах присутствия».

Напомним, что ранее «Т Плюс» уже оказывала услуги теплоснабжения в Губахе до 2017 года, когда продала Губахинскую энергетическую компанию бизнесмену Алексею Колеснику. Новый владелец демонтировал старую Кизеловскую ГРЭС-3, которая отапливала Губаху, и заменил ее на десять блочно-модульных котельных. В дальнейшем он продал бизнес, который при новых собственниках оказался в банкротстве. По одной из версий, банкротство могло быть связано с экономически неоправданным тарифом.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края утвердило новые тарифы для ООО «ГЭКОМ». Со второй половине 2025 года они вырастут на 25%. Предполагается в дальнейшем, что «Т Плюс» выкупит котельные на торгах.