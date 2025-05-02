WSJ: Трамп предложит сократить расходы на $163 млрд в проекте бюджета

Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на будущий финансовый год предложит сократить расходы на $163 млрд. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ожидается, что предложение опубликуют в пятницу, 2 мая.

Всего на «дискреционные» (необязательные) цели будет предложено выделить $557 млрд — что на 22,6% меньше по сравнению с запланированными расходами на 2025 финансовый год, который закончится 30 сентября.

Сообщается, что сокращение финансирования затронет программы министерств энергетики, образования, жилищного строительства, здравоохранения, социальных служб и Агентства по охране окружающей среды. Будут также отменены многие федеральные гранты, решение о выделении которых принималось при прошлом американском президенте Джо Байдене.

Вместе с тем проект бюджета Дональда Трампа будет предусматривать увеличение расходов на защиту американской границы.