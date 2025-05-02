Reuters: ООН проведет реорганизацию из-за сокращения финансирования

ООН рассматривает возможность проведения масштабной реорганизации, которая приведет к объединению департаментов и перераспределению ресурсов по всему миру. С документом ознакомилось агентство Reuters. Как отметили в агентстве, причиной реорганизации стало сокращение помощи США иностранным государствам.

Как сообщили в агентстве, документ включает в себя список «предложений», которые позволили бы объединить десятки агентств ООН в четыре основных департамента: мир и безопасность, гуманитарные вопросы, устойчивое развитие и права человека. Один из собеседников Reuters, знакомый с меморандумом, назвал его отправной точкой.

Предлагается объединить агентство ООН по СПИДу с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а также сократить потребность в шести переводчиках на заседаниях. Другое предложение предполагает объединить Всемирную торговую организацию, которая не является структурой ООН, с агентствами ООН по развитию.

4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства ООН для палестинских беженцев. Он раскритиковал ООН, заявив, что организация имеет «огромный потенциал», но не реализует его.