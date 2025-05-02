Вэнс заявил, что Трамп не перестал доверять Уолцу после отставки

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News заявил, что президент Дональд Трамп не перестал доверять Майку Уолцу, который ранее покинул пост советника по нацбезопасности. По словам господина Вэнса, его отставка не связана со скандалом с утечкой информации в мессенджере Signal.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что выдвинет господина Уолца на должность постпреда США при ООН. Джей Ди Вэнс заявил, что выдвижение можно воспринимать как «повышение» Уолца.

Президент США добавил, что обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к госсекретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.

Издание Politico сообщало, что причиной отставки господина Уолца стала утрата доверия других представителей Белого дома. В марте он случайно добавил главного редактора газеты The Atlantic в секретный чат мессенджера Signal. В чате обсуждалась военные атаки на Йемен.

Подробнее о скандалах с Signal — в материале «Ъ» «Глава Пентагона вновь попал в Сигналгейт».