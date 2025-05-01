В первом квартале Курская таможня назначила 7,9 млн рублей штрафов

Курская таможня подвела итоги правоохранительной деятельности за первый квартал 2025-го: согласно им, за январь–март было рассмотрено 111 дел об административных правонарушениях, по семи делам были назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 7,9 млн руб. Такие данные приводит пресс-служба Курской таможни. Также были вынесены предупреждения по 102 делам об административных правонарушениях.

В целом за три месяца ведомство возбудило 245 дел об административных правонарушениях и два уголовных дела (незаконное использование документов для образования юрлица, ст. 173.2 УК РФ). С начала года на таможне зарегистрировано пять сообщений о преступлениях.

Суд наложил штрафные санкции по двум делам об административных правонарушениях на 1,1 млн руб. Кроме того, выявлена неуплата таможенных платежей по делам об административных правонарушениях на 800 тыс. руб. в совокупности. Вся неуплата довзыскана, уточнили на таможне.

Наиболее распространенным нарушением (примерно 80% всех дел) стало несоблюдение установленных требований при подаче статформ учета перемещения товаров. Остальные дела возбуждались по фактам недостоверного декларирования, нарушений валютного законодательства, несоблюдения порядка таможенного транзита, а также по другим основаниям.

Мария Старикова