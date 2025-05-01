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На время майских выходных по центру Орла запретили движение на электросамокатах

На время майских праздников запрещено движение на электросамокатах по центральным улицам Орла, сообщили в пресс-службе облправительства. Там объяснили, что запрет будет действовать с 1 по 12 мая.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Средства индивидуальной мобильности в эти дни нельзя будет использовать при движении на следующих территориях в Орле:

  • площадь Ленина;
  • улица Салтыкова-Щедрина — от Полесской до Пионерской;
  • улица М. Горького — от Брестской до 60-летия Октября;
  • улица Ленина — от Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы;
  • Пролетарская гора — от Салтыкова-Щедрина до переулка Почтового;
  • переулок Почтовый — от Пролетарской горы до дома N16 и от улицы Ленина до улицы Левый берег реки Орлик;
  • улица Гуртьева — от Максима Горького до Салтыкова-Щедрина;
  • бульвар Победы — от Октябрьской до Лескова;
  • Парк Победы;
  • сквер Танкистов;
  • площадь Мира;
  • улица Московская — от Пушкина до Герцена;
  • улица Пушкина — от улицы Московской до 4-ой Курской;
  • улица Левый берег реки Орлик;
  • улица 60-летия Октября — от улицы Октябрьской до моста «Октябрьский»;
  • Октябрьский (Герценский) мост;
  • улица Герцена — от моста «Октябрьский» до улицы Московской;
  • улица Советская — от Степана Разина до Октябрьской.

Запрет введен для создания безопасных условий для жителей и гостей облцентра во время массовых мероприятий, уточнили в пресс-службе облправительства.

Мария Старикова

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