На время майских выходных по центру Орла запретили движение на электросамокатах
На время майских праздников запрещено движение на электросамокатах по центральным улицам Орла, сообщили в пресс-службе облправительства. Там объяснили, что запрет будет действовать с 1 по 12 мая.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Средства индивидуальной мобильности в эти дни нельзя будет использовать при движении на следующих территориях в Орле:
- площадь Ленина;
- улица Салтыкова-Щедрина — от Полесской до Пионерской;
- улица М. Горького — от Брестской до 60-летия Октября;
- улица Ленина — от Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы;
- Пролетарская гора — от Салтыкова-Щедрина до переулка Почтового;
- переулок Почтовый — от Пролетарской горы до дома N16 и от улицы Ленина до улицы Левый берег реки Орлик;
- улица Гуртьева — от Максима Горького до Салтыкова-Щедрина;
- бульвар Победы — от Октябрьской до Лескова;
- Парк Победы;
- сквер Танкистов;
- площадь Мира;
- улица Московская — от Пушкина до Герцена;
- улица Пушкина — от улицы Московской до 4-ой Курской;
- улица Левый берег реки Орлик;
- улица 60-летия Октября — от улицы Октябрьской до моста «Октябрьский»;
- Октябрьский (Герценский) мост;
- улица Герцена — от моста «Октябрьский» до улицы Московской;
- улица Советская — от Степана Разина до Октябрьской.
Запрет введен для создания безопасных условий для жителей и гостей облцентра во время массовых мероприятий, уточнили в пресс-службе облправительства.