На время майских выходных по центру Орла запретили движение на электросамокатах

На время майских праздников запрещено движение на электросамокатах по центральным улицам Орла, сообщили в пресс-службе облправительства. Там объяснили, что запрет будет действовать с 1 по 12 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Средства индивидуальной мобильности в эти дни нельзя будет использовать при движении на следующих территориях в Орле:

площадь Ленина;

улица Салтыкова-Щедрина — от Полесской до Пионерской;

улица М. Горького — от Брестской до 60-летия Октября;

улица Ленина — от Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы;

Пролетарская гора — от Салтыкова-Щедрина до переулка Почтового;

переулок Почтовый — от Пролетарской горы до дома N16 и от улицы Ленина до улицы Левый берег реки Орлик;

улица Гуртьева — от Максима Горького до Салтыкова-Щедрина;

бульвар Победы — от Октябрьской до Лескова;

Парк Победы;

сквер Танкистов;

площадь Мира;

улица Московская — от Пушкина до Герцена;

улица Пушкина — от улицы Московской до 4-ой Курской;

улица Левый берег реки Орлик;

улица 60-летия Октября — от улицы Октябрьской до моста «Октябрьский»;

Октябрьский (Герценский) мост;

улица Герцена — от моста «Октябрьский» до улицы Московской;

улица Советская — от Степана Разина до Октябрьской.

Запрет введен для создания безопасных условий для жителей и гостей облцентра во время массовых мероприятий, уточнили в пресс-службе облправительства.

Мария Старикова