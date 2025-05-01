На Филиппинах погибли 10 человек в массовой аварии на скоростной автомагистрали

Десять человек, в том числе четверо детей, погибли в результате ДТП на Филиппинах на скоростной автомагистрали Субик-Кларк-Тарлак. Пострадали более 30 человек. Об этом сообщил начальник полицейского управления провинции Тарлак Ромель Сантос.

Автобус протаранил фургон, водитель которого собирался оплатить проезд по магистрали. Фургон же врезался во впередистоящий автомобиль, который также стоял в очереди на оплату. Таким же образом столкнулись еще несколько машин. Погибших зажало в салонах своих автомобилей.

Господин Сантос рассказал GMA News Online, что водителя автобуса задержали. Он объяснил полиции, что уснул за рулем. Пассажиры автобуса получили легкие травмы.

Водитель работал в компании Solid North Transit Inc., которая занимается автобусными перевозками. Министр транспорта Винс Дизон распорядился приостановить деятельность компании в стране, передает GMA.