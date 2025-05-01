Май течет рекой нарядной по парижской мостовой

Первый праздник мая, День международной солидарности трудящихся, оказался во Франции довольно шумным, но не очень буйным. В этот раз полиция зафиксировала меньше драк и провела меньше арестов, чем в прошлом году. Вновь обнаружилось, правда, что не все трудящиеся склонны к солидарности. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники демонстрации в День международной солидарности трудящихся в Париже

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Участники демонстрации в День международной солидарности трудящихся в Париже

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

По данным профсоюзов, более 300 000 человек вышли на демонстрации в четверг во Франции по случаю 1 мая, из них 100 000 — в Париже. Правда, полиция (здесь демонстрантов считает МВД) сообщила лишь о 157 000 участников. В разных городах Франции демонстрации проходили по-разному. В Париже колонны, собранные партиями и профсоюзами, двинулись от площади Италии до площади Нации долгим путем через Аустерлицкий мост.

Небо Аустерлица было прекрасным и теплым, температура поднималась до 25 градусов по Цельсию — гуляй, не хочу.

На марш вышли представители всех профсоюзов, в том числе Solidaires и FSU, и, конечно, самого заслуженного и задиристого CGT, который вместе с транспортниками грозится по возможности сорвать каникулы своим соотечественникам, обещая забастовки на железных дорогах с 5 по 8 мая. Профсоюзы призвали «выйти на демонстрации за мир, за наши пенсии и наши зарплаты». В их колоннах были заметны и ветераны «желтых жилетов» в своих боевых одеждах — наверное, чтобы напомнить молодежи, как много можно поломать и пожечь, и при этом ничего не добиться.

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Шли в единых рядах трудящихся и представители всех левых партий, потому что представители правых были заняты работой: например, министр внутренних дел Брюно Ретайо обеспечивал безопасность демонстраций, а крайние правые из «Национального объединения» RN во главе с Марин Ле Пен отправились отмечать Первомай в город Нарбонн (департамент Од), чтобы еще раз посетовать на решение суда, грозящее оставить главу партии за бортом президентских выборов 2027 года.

В Нарбонне, перед тем как праздник трудящихся начали отмечать члены «Национального объединения» (RN), по городу прошли маршем левые активисты, настаивавшие на том, что именно они — настоящие трудящиеся, а крайне правые напрасно надеются на симпатии французского народа.

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Меж тем именно к этим симпатиям воззвала Марин Ле Пен в своей речи. «Сейчас я нуждаюсь в вас, — заявила председатель фракции RN в Национальной ассамблее. — Если система хочет помешать мне баллотироваться на президентских выборах, после того как она помешала Жордану Барделля стать премьер-министром, ей все равно не удастся остановить французов, которые готовы брать на себя ответственность».

На митинге не все прошло гладко.

Марин Ле Пен пришлось прервать выступление, когда члены группы по борьбе с антисемитизмом Nous Vivrons («Мы выживем») подняли плакаты с надписью «Вы — не защита еврейского народа». Их вывели из зала, хотя с тем же успехом молодые радикалы могли бы обвинить лепенистов в том, что те — не рыцари Круглого стола или не поэты Плеяды.

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В парижских рядах трудящихся тоже быстро наметились противоречия — и довольно острые. «Мы продолжим борьбу за восьмичасовой рабочий день, за 35-часовую рабочую неделю и за выход на пенсию в 60 лет, которая остаётся нашей целью и была у нас отобрана»,— заявил перед толпой лидер крайне левой «Непокорившейся Франции» (LFI) Жан-Люк Меланшон, выступая на площади Италии. Напутствуя демонстрантов, глава LFI пугал их грядущей тиранией и требовал как можно скорее «опрокинуть правительство, потом второе, потом третье».

Колонны ушли от него в таком боевом настроении, что на марше стенд Социалистической партии (PS) был атакован ультралевыми хулиганами, скандировавшими «Долой социалистов!». Дошло до кулаков. Знамена рвали, партийцев пытались побить под крики «Все ненавидят социалистов!» (Tout le monde dteste le PS). Сторонников учения Маркса спасла только полиция. Возможно, не в пользу социалистов сыграло то, что они как раз не стали кидаться правительствами, продлив жизнь кабинету Франсуа Байру. И вот теперь им за это досталось. Где же, спрашивается, солидарность?

Алексей Тарханов