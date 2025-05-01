УГМК взял все, что было

Женский баскетбольный клуб УГМК в четверг выиграл третий матч финальной серии play-off Премьер-лиги, в котором екатеринбурженкам противостояла «Надежда» из Оренбурга. Таким образом УГМК уже в 18-й раз стал чемпионом России. Больше того «лисички» уже в третий раз подряд сделали хет-трик. Ведь помимо победы в национальном первенстве они были сильнейшими также в Кубке и Суперкубке России.

Сильнейший женский баскетбольный клуб России УГМК в четверг подтвердил свой статус. Подопечные Дмитрия Донскова (напомним, что команду он принял в начале 2022 года, когда ее покинул ряд легионеров, но сумел довольно быстро ее перестроить и вернуть на чемпионские рельсы) выиграли и третий матч финальной серии первенства Премьер-лиги, в которой им противостояла оренбургская «Надежда». Причем точку в нынешнем сезоне уральские баскетболистки поставили жирную. Гостевой, ставший в итоге чемпионским матч они выиграли со счетом 88:56.

Таким образом УГМК довел число триумфов в национальном первенстве до 18. Кроме того, «лисички» могут похвастать и тем, что снова, как и в прошлом и позапрошлом сезонах, сделали хет-трик.

Ведь команда выиграла помимо национального первенства Кубок России (в12-й раз в своей истории), а также первенствовала в Суперкубке (это была четвертая победа, но турнир и Суперкубок и разыгрывался всего лишь в четвертый раз). Иными словами, УГМК провел практически идеальный сезон. Оговорка «практически», да и та, признаться, относится скорее к разряду придирок, вызвана тем, что УГМК один раз в сезоне все-таки проиграл. В январе этого года екатеринбурженки вдруг уступили «Енисею». Причем с разницей в 28 очков. Так крупно они вообще в чемпионатах России не проигрывали более 17 лет. Но та осечка пошла команде на пользу. Больше она срывов не допускала. Как в регулярном первенстве, так и в play-off, в полуфинале которого трижды отомстила тому же «Енисею».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба БК «УГМК» Фото: пресс-служба БК «УГМК»

Что касается финальной серии против «Надежды», то основную работу «лисички» сделали еще в первых двух матчах, проходивших в Екатеринбурге. Проводились они не во Дворце игровых видов спорта (ДИВС), где УГМК обычно выступал, а на новой, введенной в строй только в конце прошлого года «УГМК-Арене». Вообще, дебют «лисичек» на этом стадионе планировался только на следующий сезон, но ввиду того, что «Автомобилист» вылетел из play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), появилась возможность опробовать арену и в баскетбольном варианте («УГМК-Арена» способна принимать соревнования сразу по 11 видам спорта). Как заметил генеральный директор УГМК, он же президент баскетбольного клуба, Андрей Козицын, «я запускал много различных предприятий и могу сказать: проще запустить завод, чем такой стадион». «За пять лет, что шла стройка, мы проектировали одну арену, а в итоге построили совершенно другую. Получилось достойно!» — говорил господин Козицын журналистам.

С решением досрочно опробовать новый стадион в баскетбольном УГКМ не прогадали. Ведь первый матч против «Надежды» собрал 10 345 зрителей. Для женского баскетбола это национальный рекорд.

К слову, та игра и была самой напряженной. Шансы в ней у «Надежды» были. Но хозяйки площадки все-таки победили со счетом 91:83. Во втором матче борьбы как таковой уже не было. Оренбурженки так и не сумели придумать, как держать лидера УГМК Марию Клюндикову, которая, даже несмотря на то, что провела на площадке всего 25 минут, успела оформить дабл-дабл (18 очков и 13 подборов) и помогла своей команде победить со счетом 78:59. А всего за две встречи Клюндикова набрала 35 очков, сделала 27 подборов, 6 блок-шотов и 4 результативные передачи. И даже несмотря на то, что в финальной игре сезона Клюндикова привычной эффективности не показала (это никак не помешало ей стать MVP play-off), у УГМК было в достатке игроков, готовых взять на себя лидерские функции. Таких как Александрия Бентли (15 очков за матч) и Ксения Левченко (10). Собственно, именно после броска последней в конце третьей четверти матч можно было заканчивать. Отрыв УГМК достиг 26 очков и способов ликвидировать его у «Надежды», не просматривалось.

Александр Петров