В Ростове в некоторых районах города не будет горячей воды до 3 мая

В Ростове-на-Дону продолжаются ремонтные работы по устранению дефектов на тепловых сетях в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Во время гидравлических испытаний в период с 15 по 30 апреля было отключено горячее водоснабжение в 689 многоквартирных домах. Сотрудники коммунальных служб выявили 65 дефектов, из которых 62 были устранены. Однако по состоянию на 30 апреля 21:00 горячее водоснабжение не было восстановлено в 113 жилых домах.

Уточняется, что для ускорения процесса к работе привлекли 11 аварийно-восстановительных бригад, которые обеспечили необходимыми материалами и техникой. Все работы по восстановлению горячего водоснабжения планируется завершить до 3 мая.

Снежана Стодольская