В Челябинске на три месяца ограничат движение по улице Гагарина

С 5 мая до 15 августа на улице Гагарина в Ленинском районе Челябинска ограничат движение транспорта и пешеходов из-за реконструкции тепломагистрали. Работы затронут участок от дома № 55/1 до дома № 49, сообщает пресс-служба мэрии.

Ремонтные работы пройдут на тротуаре, но техника будет установлена на проезжей части, из-за чего могут образоваться автомобильные пробки.

Администрация просит водителей заранее планировать маршруты, учитывая временные ограничения.