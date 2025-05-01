В Казани в апреле 2025 года цены на жилье в новостройках почти перестали расти. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В апреле 2025 года в Казани практически не выросла цена на квартиры

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В апреле 2025 года в Казани практически не выросла цена на квартиры

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средняя стоимость квартиры выросла всего на 0,1% за месяц и составила 11,5 млн руб.

Стоимость за кв. м в новых домах не изменилась и по-прежнему составляет 232,7 тыс. руб.

Больше всего цены за квадратный метр жилья за месяц увеличились в Москве (до 415,6 тыс. руб.), Московской области (200 тыс. руб.) и в Санкт-Петербурге (до 261,6 тыс. руб.).

Дарья Сайфиева