В апреле 2025 года в Казани практически не выросла цена на квартиры
В Казани в апреле 2025 года цены на жилье в новостройках почти перестали расти. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир».
В апреле 2025 года в Казани практически не выросла цена на квартиры
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Средняя стоимость квартиры выросла всего на 0,1% за месяц и составила 11,5 млн руб.
Стоимость за кв. м в новых домах не изменилась и по-прежнему составляет 232,7 тыс. руб.
Больше всего цены за квадратный метр жилья за месяц увеличились в Москве (до 415,6 тыс. руб.), Московской области (200 тыс. руб.) и в Санкт-Петербурге (до 261,6 тыс. руб.).