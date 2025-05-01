Глава СКР поручил возбудить дело о нарушении прав дольщиков в Новороссийске

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав участников долевого строительства в Новороссийске. Решение принято после обращения местной жительницы в официальный аккаунт председателя СК ВКонтакте, сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Строительство жилого комплекса началось более 10 лет назад. В 2019 году компания-застройщик обанкротилась. Спустя два года право на завершение объекта передали другой фирме, которая также не выполнила обязательства по вводу домов в эксплуатацию.

Сейчас к строительным работам приступил третий застройщик. Срок завершения проекта отложен до второго квартала 2026 года. Многократные жалобы дольщиков в различные инстанции результата не принесли.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю Следственного управления СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову провести расследование и представить отчет о промежуточных и финальных итогах. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

Мария Удовик