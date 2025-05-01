Школа Владикавказа запустила акцию, которую поддержали 38 тысяч учащихся

Владикавказские школьники инициировали патриотическую акцию «Огонь Победы», к которой присоединились 38 тыс. учащихся со всей страны. Об этом сообщает ГТРК «Алания».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Владикавказа Фото: Администрация Владикавказа

Авторами проекта выступили ученики 11-го владикавказской школы №11.

Акция стартовала в феврале 2025 года. Учащиеся зажгли «Огонь Победы» от Вечного огня на Мемориале Славы. Позднее частицу пламени доставили во все 42 образовательных учреждения Владикавказа.

«Одна из важнейших задач старшего поколения — сохранение мирного неба над головой молодежи»,— добавил глава муниципального округа Вячеслав Мильдзихов.

Инициативу поддержали и другие субъекты Российской Федерации. Лампады зажгли в учебных заведениях Санкт-Петербурга, Томска, Кузбасса и других городов страны.

Николай Аксенов