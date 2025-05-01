В Рыбинске возобновят отопительный сезон

В Рыбинске Ярославской области включат отопление в жилых домах. Как сообщил глава города Дмитрий Рудаков, процесс займет не один день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков//Телеграм-канал Фото: Дмитрий Рудаков//Телеграм-канал

«Сегодня начнем выходить на параметры в тех районах, где есть техническая возможность сделать это быстро. Учитывая протяженность и состояние сетей, это процесс не одного дня. В подключении объектов жилого фонда многое зависит от скорости работы управляющих компаний»,— пояснил господин Рудаков.

Также отопительный сезон решили возобновить в Ростовском округе. Там 2 мая начнут подачу тепла.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что отопление во всей области решили выключить 19 апреля. Однако 26 апреля на фоне похолодания губернатор Михаил Евраев призвал глав районов вернуть тепло там, где это необходимо и возможно.

Алла Чижова