В Челнах установят два мемориальных объекта в честь Героя России Сергея Чебнева

В Набережных Челнах готовятся к открытию двух памятников Сергею Чебневу — Герою Российской Федерации, погибшему при выполнении служебного долга. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

Первый объект — бюст — будет установлен на территории школы № 56, где учился герой. Эскиз скульптуры уже утвержден его матерью. Церемония открытия пройдет на следующей неделе с участием старшеклассников. В здании школы уже размещен информационный стенд о подвиге Чебнева, а в ближайшее время там появится музей, посвященный его жизни и деятельности.

Второй памятник появится в Парке Победы. Автор проекта — скульптор Вадим Иксанов.

Сергей Чебнев погиб в Курской области, защищая поселок Малая Локня недалеко от города Суджа во главе трех полков. Он пал в контратаке штурмовой группы под ударами минометов. В наградном листе указано, что отвага бойцов и действия их командира остановили движение противника к Курской АЭС.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подарил 8-летнему сыну Сергея Чебнева инкрустированную саблю.

Артём Дергунов