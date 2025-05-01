В Сочи отремонтируют 16 городских котельных до конца мая

Сочинские власти начали подготовку к отопительному сезону 2025–2026 годов, запланировав до конца мая завершить ремонт на 16 городских котельных и модернизировать 12 км теплотрасс. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На расширенном совещании, проведенном главой Сочи Андреем Прошуниным, обсудили подготовку к отопительному сезону 2025-2026 годов.

Основным поставщиком тепловой энергии в городе является МУП «Сочитеплоэнерго», которое управляет 84 котельными, 18 центральными тепловыми пунктами, 20 насосными станциями и инженерными сетями протяженностью более 385 км.

По словам главы курорта, отопительный сезон 2024–2025 годов прошел без аварий. Котельные работают в летнем режиме с 17 апреля, и подготовка к новому сезону началась заранее. Проведены плановые ремонты на 10 котельных, еще шесть будут завершены до конца мая. Теплоэнергетики планируют сократить сроки работ, где это возможно, для обеспечения комфортных условий для жителей и гостей города.

К лету завершится замена ветхого участка теплотрассы по улицам Ульянова и Крупской, обвязка нового котла на котельной №8 и перевод котельной №12Л на улице Сибирской на природный газ.

В 2025 году МУП «Сочитеплоэнерго» за счет собственных средств планирует перевести на природный газ котельные в Молдовке и на улице Астраханской. В котельной №6, обслуживающей микрорайон Бытха, будут установлены два новых водогрейных котла для увеличения мощности.

В рамках программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Краснодарского края» запланирован капитальный ремонт более 12 км магистральных участков теплотрасс.

Также на совещании обсуждалась подготовка к майским праздникам, Дню города и Дню защиты детей. Глава Сочи поручил усилить санитарный порядок в местах массового отдыха и жилых микрорайонах, а также обеспечить антитеррористическую безопасность мероприятий.

С 1 мая в Сочи начнут работать фонтаны, а на основных променадах будет подготовлена инфраструктура для 21 пляжа.

Мария Удовик