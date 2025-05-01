Нижегородские коммунисты отметили 1 мая митингом и вручением партийных билетов
Нижегородский обком КПрф отметил 1 мая традиционным митингом и автопробегом. Утром часть коммунистов собрались у памятника участникам первых маевок.
ручение партийных билетов КПРФ и памятных медалей у памятника участникам первых маевок в Нижнем Новгороде
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Они торжественной возложили цветы к памятнику, вручили партбилеты новым членам партии и памятные медали в честь 80-летия Победы.
После этого на площади Ленина состоялся основной митинг регионального КПРФ. По окончании мероприятия по Нижнему Новгороду прошел праздничный автопробег.