Нижегородские коммунисты отметили 1 мая митингом и вручением партийных билетов

Нижегородский обком КПрф отметил 1 мая традиционным митингом и автопробегом. Утром часть коммунистов собрались у памятника участникам первых маевок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ручение партийных билетов КПРФ и памятных медалей у памятника участникам первых маевок в Нижнем Новгороде

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ ручение партийных билетов КПРФ и памятных медалей у памятника участникам первых маевок в Нижнем Новгороде

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Они торжественной возложили цветы к памятнику, вручили партбилеты новым членам партии и памятные медали в честь 80-летия Победы.

После этого на площади Ленина состоялся основной митинг регионального КПРФ. По окончании мероприятия по Нижнему Новгороду прошел праздничный автопробег.

Андрей Репин