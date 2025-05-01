Блогеры получили свой ОКВЭД

С 1 мая предприниматели из медиасферы могут зафиксировать в качестве своей основной деятельности распространение информации или рекламы в социальных сетях. Блогерство приравнивается к трудовой деятельности, обороты отрасли будут официально учитываться и прогнозироваться, сообщали ранее в Федеральной налоговой службе. Добавить новые ОКВЭД через «Госуслуги» или личный кабинет в налоговой смогут официально зарегистрированные в Роскомнадзоре контент-мейкеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

Представители индустрии только приветствуют легализацию, говорит фудблогер Даниэль Хоменок: «Раз данные ОКВЭДы появились и дополнительно подтверждают блогерскую деятельность на официальном уровне, то не вижу ничего плохого, чтобы их добавить. Уже планирую подать заявление и расширить свою деятельность.

Я зарегистрировал ИП более 15 лет назад. Занимался созданием сайтов и добавил соответствующие ОКВЭДы: электронно-вычислительная механика, все, что связано с компьютерами, с созданием программного обеспечения. Дополнительно открывал ОКВЭДы, связанные с общепитом, с точками питания, с возможностью торговли продуктами, то есть у меня их очень много.

Необходимо обязательно их включить, особенно тем, кто свою деятельность финансово полностью завязывают на блогерской сфере. Это позволит в дальнейшем избежать возможных проблем. Это тема дня, ее обсуждают. Многие блогеры будут добавлять данные ОКВЭДы.

Очень рад, что наконец блогерам наравне с представителями других профессий дали возможность зарабатывать уже официально».

Подсчет блогеров попытались ввести в ноябре 2024 года. Тогда всех контент-мейкеров с аудиторией от 10 тыс. человек обязали сообщать о себе сведения в Роскомнадзор. На начало апреля, по данным зампреда комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, в РКН поступило более 214 тыс. заявлений от блогеров. При этом ведомство зарегистрировало только 134 тыс. из них. Введение ОКВЭД — еще одна возможность оценить реальный объем отрасли, которая долгое время развивалась стихийно, считает консультант креативного агентства Findmind Ксения Караогланова: «По количеству вышедших из тени довольно сложно оценить этот рынок.

Новые ОКВЭДы позволят нам через какое-то время узнать это число. Блогеры существуют уже больше 10 лет, бренды работают с ними уже довольно давно. Как мы видим, со стороны государства внимание к рынку рекламы и к деятельности блогеров появилось буквально пару лет назад, и по всем фронтам начали закручивать гайки.

В последнее время все, кто работает с рекламой в социальных медиа, столкнулись с абсолютно новыми для нашего рынка явлениями, начиная от маркировки рекламы и введения дополнительной отчетности для блогеров с количеством подписчиков от 10 тыс. Также для индивидуальных предпринимателей с 2025 года изменились налоговые ставки. Это коснулось и отдельно блока рекламы».

Владельцев небольших комьюнити в соцсетях также могут обязать заявлять о своей деятельности, считает президент национальной ассоциации блогеров Ольга Берек: «До сих пор блогерам приходилось выбирать смежные коды вроде "рекламного агентства", "связей с общественностью". Теперь деятельность инфлюенсеров становится прозрачнее для налоговых органов, банков и рекламодателей. Упрощается заключение официальных договоров, появляется возможность легально участвовать в господдержке и получать специальные налоговые льготы.

Это повышает доверие к блогерам как к бизнесу и облегчает защиту авторских прав.

Рынок блогосферы в момент своего зарождения был абсолютно черной зоной, потом он стал серой, и мы пришли наконец-то к белой зоне. Это, конечно, актуально для тех, кто зарабатывает на контенте в соцсетях, размещает рекламу, делает интеграции, ведет какие-то коммерческие проекты. Что может произойти, если не добавить эти ОКВЭДы? Можно столкнуться с налоговыми проверками. Считается, что при 10 тыс. подписчиков ты, конечно, уже монетизируешься. Я предполагаю, что в ближайшее время порог будет снижен с 10 тыс. подписчиков до 3-4 тыс., потому что вот на этих цифрах уже спокойно можно монетизироваться».

С 1 сентября за рекламу у блогеров на нежелательных ресурсах, деятельность которых в России запрещена, а также за продвижение в соцсетях иноагентов и экстремистов вводятся штрафы. Наказание для физических лиц составит до 2,5 тыс. руб. До 20 тыс. руб. — для ИП. С юридических лиц за нарушение взыщут до 500 тыс. руб. Кроме штрафа может грозить и уголовная статья за финансирование экстремистской или террористической деятельности с наказанием до 15 лет лишения свободы.

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Юлия Савина