На памятниках Краснодара установят подсветку

В Краснодаре с 3 по 11 мая подсветят четыре мемориала, посвященных Великой Отечественной войне. Памятники будут освещаться разноцветными огнями с 19:00 до 05:00, сообщает пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Праздничная иллюминация появится у мемориального комплекса «Вечный огонь» на улице Северной, мемориальной арки «Ими гордится Кубань» на улице Красной, памятника воинам-освободителям города на улице Постовой и памятника погибшим студентам и сотрудникам КубГТУ на улице Красной.

Город уже готовится к юбилейным торжествам. На улицах появились российские триколоры, флаги региона, города и копии Знамени Победы. На улицах, названных в честь участников войны, разместили баннеры с их биографиями.

Праздничной символикой украсили общественный транспорт — автобусы, троллейбусы и трамваи. На Главной городской площади установили скульптуру «Родина-мать» и 30-метровую композицию «Самолетики». На опорах разместили праздничные консоли в виде Георгиевских лент с красными флагами.

Всего к юбилею Победы в Краснодаре запланировано размещение 34 арт-объектов. Тематические баннеры установили в парках «30-летия Победы», «Солнечный Остров», «Городской Сад» и «Чистяковская Роща». К 9 мая город также украсят гирляндами и воздушными шарами.

Мария Удовик