Самарская мэрия согласовала стройку парковки на площади 1,9 тыс. кв. метров

ООО «Специализированный застройщик "Ренессанс"» получило разрешение на строительство паркинга в Октябрьском районе Самары. Постановление опубликовала городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Речь идет об участке площадью почти две тыс. кв. м в границах улиц Ново-Садовой, Гастелло, Академика Павлова и Шестой Радиальной. Кроме жилых домов в указанном районе находятся детская школа искусств №17, школа №20 и детский сад №253.

Перед этим в марте текущего года проект обсуждался на публичных слушаниях, и комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары рекомендовала поддержать стройку парковки на участке.

Георгий Портнов