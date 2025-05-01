Белоруссия подтвердила освобождение из тюрьмы гражданина США Зенковича
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила, что на свободу отпущен Юрас Зенкович. Помимо белорусского у него есть гражданство США. Об освобождении американца накануне сообщил госсекретарь Марко Рубио. Его имя господин Рубио раскрывать не стал.
Белорусский оппозиционный политик Юрий Зенкович
Фото: Из личного архива Юрия Зенковича
По словам Натальи Эйсмонт, заключенного отпустили по просьбе администрации президента США. «По поводу того, справедливо или несправедливо он был задержан,— слушайте, смотрите интервью, которые он давал, и судите сами»,— сказала «РИА Новости» пресс-секретарь.
В 2021 году Юрас Зенкович был задержан в Москве, после чего его доставили в Минск. Белорусские правоохранительные органы обвинили его в заговоре с целью захвата власти. Юраса Зенковича осудили на 11 лет. В сентябре 2024 года он попросил Александра Лукашенко о помиловании.