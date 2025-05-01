Белоруссия подтвердила освобождение из тюрьмы гражданина США Зенковича

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила, что на свободу отпущен Юрас Зенкович. Помимо белорусского у него есть гражданство США. Об освобождении американца накануне сообщил госсекретарь Марко Рубио. Его имя господин Рубио раскрывать не стал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белорусский оппозиционный политик Юрий Зенкович

Фото: Из личного архива Юрия Зенковича Белорусский оппозиционный политик Юрий Зенкович

Фото: Из личного архива Юрия Зенковича

По словам Натальи Эйсмонт, заключенного отпустили по просьбе администрации президента США. «По поводу того, справедливо или несправедливо он был задержан,— слушайте, смотрите интервью, которые он давал, и судите сами»,— сказала «РИА Новости» пресс-секретарь.

В 2021 году Юрас Зенкович был задержан в Москве, после чего его доставили в Минск. Белорусские правоохранительные органы обвинили его в заговоре с целью захвата власти. Юраса Зенковича осудили на 11 лет. В сентябре 2024 года он попросил Александра Лукашенко о помиловании.