Белоруссия освободила из колонии гражданина США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти Белоруссии выпустили на свободу еще одного американца. Его имя он не назвал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / File Photo / Reuters Фото: Ken Cedeno / File Photo / Reuters

«Благодаря лидерству президента США Белоруссия освободила еще одного незаконно задержанного гражданина США. Ни один президент не делал так много и так быстро, чтобы обеспечить безопасность американцев за рубежом»,— написал Марко Рубио в соцсети X.

Власти Белоруссии не комментировали освобождение американского заключенного. По информации CNN, речь идет Юрасе Зенковиче, который имеет двойное гражданство США и Белоруссии. В 2021 году его задержали в Москве и доставили в Минск, где осудили на 11 лет по обвинению в заговоре с целью захвата власти. Вину Юрас Зенкович не признал.