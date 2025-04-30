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Белоруссия освободила из колонии гражданина США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти Белоруссии выпустили на свободу еще одного американца. Его имя он не назвал.

Фото: Ken Cedeno / File Photo / Reuters

Фото: Ken Cedeno / File Photo / Reuters

«Благодаря лидерству президента США Белоруссия освободила еще одного незаконно задержанного гражданина США. Ни один президент не делал так много и так быстро, чтобы обеспечить безопасность американцев за рубежом»,— написал Марко Рубио в соцсети X.

Власти Белоруссии не комментировали освобождение американского заключенного. По информации CNN, речь идет Юрасе Зенковиче, который имеет двойное гражданство США и Белоруссии. В 2021 году его задержали в Москве и доставили в Минск, где осудили на 11 лет по обвинению в заговоре с целью захвата власти. Вину Юрас Зенкович не признал.

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