В Москве арестовали двух «профессиональных соседей»

Симоновский райсуд Москвы арестовал на два месяца двух «профессиональных соседей», которые заставляли владельца переписать на них часть квартиры. Их обвиняют в принуждении к совершению сделки (п. «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В пресс-службе судов рассказали, что арестованные проживали в части квартиры и мешали собственнику нормально жить. Они угрожали потерпевшему и избивали его. Все это делалось, чтобы принудить арендодателя переписать на соседей треть квартиры.

«Профессиональные соседи» занимаются выкупом доли в квартирах, чтобы потом за бесценок завладеть остальной частью жилья. Как правило, они «вытравливают» собственников, делая их жизнь невыносимой. Для этого злоумышленники могут угрожать или давить на потерпевших либо разгромить квартиру в отсутствие хозяина.

Никита Черненко