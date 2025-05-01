В майские праздники на платных парковках Ижевска не будут взимать плату

На платных парковках Ижевска не будут взимать плату 1-4 и 8-11 мая, сообщает пресс-служба администрации города. 5-7 и с 12 числа возобновится обычный режим оплаты — 35 руб. в час в будни с 8:00 до 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Напомним, в 2025 году планируется вдвое расширить зоны платной парковки — до 2,5 тыс. машиномест. Власти города планируют собрать 204,2 млн руб. штрафов, что в 3,5 раза больше, чем в 2024 году. Эксперты связывают резкий рост ожидаемого показателя сборов по штрафам с неудачным результатом того года, когда действовал мораторий на оплату, а многие участки ремонтировались.

Подробнее о расширении платных парковок в Ижевске читайте в материале «Плати и паркуйся».