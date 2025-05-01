Казахстан начнет выдавать иностранцам ВНЖ за инвестиции в страну

Казахстан ввел «золотые визы» для иностранцев с возможностью получения вида на жительство (ВНЖ) сроком до десяти лет. Для этого требуется инвестировать в экономику республики не менее $300 тыс. Об этом сообщает МИД Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астана

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Астана

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Средства можно вложить в уставный капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги. Решение направлено на укрепление инвестиционной привлекательности страны. В дипломатическом ведомстве ожидают, что мера будет способствовать развитию международного бизнеса.

«Нововведение отражает стратегическую ориентацию страны на открытость, защиту капитала и развитие устойчивых международных экономических связей»,— указано в заявлении. Отмечается, что подобные программы действуют в том числе в странах ЕС, США, ОАЭ и Сингапуре и доказали свою эффективность.

Казахстанский Forbes отмечает, что разговор о введении инвесторской визы ведется в Казахстане с 2018 года. Тогда планировалось, что для получения ВНЖ потребуется вложить от $100 тыс. до $200 тыс. в недвижимость или ценные бумаги. При прохождении законопроекта в парламенте в 2019 году сумма требуемых инвестиций уменьшилась до $60 тыс.