Как изменятся маршруты автобусов 4 мая из-за матча воронежского «Факела»

На время перекрытия улиц из-за матча воронежского «Факела» с московским «Спартаком» 4 мая будет скорректирован путь следования некоторых автобусных маршрутов:

№№ 12, 54, 72 — автобусы следуют от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибирякова, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам;

№ 17 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении – с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков;

№ 23 — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибирякова, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршруту;

№ 24 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибирякова, Олеко Дундича и далее по маршруту;

№ 66 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту;

№ 95 — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршруту;

№№ С70,20, 40, 70, 88, 52 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршрутам. В обратном направлении — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибирякова, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам.

Также перевозчики ориентированы на выполнение сложных транспортных работ после выполнения матча, сообщили в мэрии Воронежа.