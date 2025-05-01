Экс-мэра Сочи обвинили в получении еще двух взяток от региональных застройщиков

Следственные органы предъявили экс-главе Сочи Алексею Копайгородскому обвинения в получении двух дополнительных взяток в особо крупном размере. По данным ТАСС, фигурантами дела также стали супруга бывшего градоначальника Янина Копайгородская и несколько региональных застройщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно материалам расследования, против Алексея Копайгородского возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки в особо крупном размере (три эпизода) и растрате. Его жену обвиняют в посредничестве при передаче незаконного вознаграждения и принуждении свидетелей к даче ложных показаний.

Следствие утверждает, что с 2021 по 2023 год супружеская пара регулярно получала деньги от девелоперов за содействие в реализации строительных проектов в Сочи. Общая сумма полученных незаконным путем средств превышает 330 млн руб.

«Ъ-Сочи» писал, что Московский городской суд отклонил апелляцию защиты супруги экс-мэра Сочи Янины Копайгородской на перевод из СИЗО под домашний арест. Защита намерена добиваться размещения малолетних детей супругов Копайгородских в СИЗО рядом с матерью.

Мария Удовик