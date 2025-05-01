Экс-министр спорта Ярославской области попрощался с коллегами

Бывший министр спорта Ярославской области Денис Салтыков поблагодарил своих коллег за совместную работу. Об этом он написал в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

«Как вы уже все знаете, я покинул пост министра спорта Ярославской области. Сегодня я хочу выразить свою искреннюю благодарность каждому из вас за совместную работу, за поддержку и понимание, которые вы всегда оказывали мне. Это было незабываемое время, которое показало мне новые горизонты, возможности и уровни многозадачности. Спасибо за вашу преданность делу, за энергию и энтузиазм»,— написал господин Салтыков.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Денис Салтыков покинул пост по собственному желанию. По данным сервиса Kartoteka.ru, он работал на этой должности с 17 ноября 2023 года до 25 апреля 2025 года. Исполняет обязанности министра Татьяна Трубинова, занимавшая пост замминистра.

Алла Чижова