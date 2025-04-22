Ярославское министерство спорта возглавила Татьяна Трубинова

Исполнять обязанности министра спорта Ярославской области будет Татьяна Трубинова, занимавшая пост замминистра. Об этом сообщили в органе власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство спорта Ярославской области Фото: Министерство спорта Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что министр спорта Денис Салтыков покидает свой пост по собственному желанию. Он работал на этой должности с 17 ноября 2023 года. Как отмечают в министерстве, деятельность госпожи Трубиновой долгое время связана с ярославским спортом.

«В должности заместителя начальника отдела спорта регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике, а затем и в должности заместителя министра спорта она курировала вопросы инфраструктурного и материально-технического развития отрасли, а также реализацию всех федеральных проектов на территории Ярославской области»,— говорится в сообщении министерства.

На сайте министерства пост руководителя организации пока значится вакантным.

Алла Чижова