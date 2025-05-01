Суд озвучил причину выхода из СИЗО обвиняемого в смертельном ДТП Амала Ганбарова

Изменение меры пресечения водителю Амалу Ганбарову, проходящему в качестве фигуранта уголовного дела о смертельном ДТП, связано с изменениями в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Амал Ганбаров на судебном заседании 5 февраля, где рассматривался вопрос о продление меры пресечения в виде заключения под стражей

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Амал Ганбаров на судебном заседании 5 февраля, где рассматривался вопрос о продление меры пресечения в виде заключения под стражей

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

26 марта Амала Ганбарова выпустили из СИЗО и назначили запрет определенных действий. Фигурант был арестован 5 февраля, спустя пять дней после того, как он насмерть сбил преподавателя Аграрного университета Елену Шляпникову. Амалу Ганбарову предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

28 февраля в УПК РФ внесли поправки, которые ограничивают применение меры пресечения в виде ареста. Так, с 11 марта находиться под стражей могут только граждане, подозреваемые или обвиняемые в совершении насильственных преступлений средней тяжести, а также тяжких или особо тяжких преступлений.

Арестовать фигуранта, проходящего по делу о ненасильственном преступлении средней тяжести, можно только при отсутствии у него места жительства, если его личность не установлена, если ранее он нарушал избранную меру пресечения или скрывался от следствия и суда.

Первомайский райсуд Ижевска учел, что Амал Ганбаров не соответствует ни одному из вышеперечисленных условий, и назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Она действует до 30 сентября. Ближайшее судебное заседание по делу назначено на 6 мая.

Напомним, 31 января 34-летний Амал Ганбаров на BMW X5 насмерть сбил 59-летнюю преподавательницу Аграрного университета Елену Шляпникову. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу около Центральной мечети в Ижевске. Ранее фигурант неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Уголовное дело взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Амал Ганбаров возместил 4 млн руб. причиненного вреда.