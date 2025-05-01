В Переславле включат отопление

В Переславле-Залесском приняли решение возобновить отопительный сезон. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Зяблицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

1 мая в соцсетях появились фотографии выпавшего снега в округе. Жители округа неоднократно просили включить отопление.

«Погода в этом году продолжает преподносить сюрпризы. Поэтому приняли решение запустить отопление. Запускаем котельные. После обеда начнем заполнение систем отопления. Прошу набраться терпения, это небыстрый процесс, одномоментно тепло везде не появится»,— сообщил господин Зяблицкий 1 мая.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что отопление во всей области решили выключить 19 апреля. Однако 26 апреля на фоне похолодания губернатор Михаил Евраев призвал глав районов вернуть тепло там, где это необходимо и возможно. Мэр Ярославля принял решение включить отопление в жилых домах, глава Рыбинска — в учреждениях социальной сферы.

Алла Чижова