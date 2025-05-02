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Более 12 тыс. человек посетили выставку трофейной техники в ЦПКиО за первый день

Выставку трофейной техники «Сила в правде - гордость и Победа», которая открылась в в Екатеринбурге в ЦПКиО им. Маяковского, за первый день работы посетили более 12 тыс. человек, сообщили в уральском полпредстве. Напомним, на выставке представлены 28 экспонатов техники из зоны специальной военной операции.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На выставке представлены захваченные танки «Абрамс», боевые машины пехоты «Бредли» и «Мардер», бронетранспортеры «М113», а также бронеавтомобили «Кирпи», «Мастиф» и HMMWV.

Также можно увидеть около 100 единиц стрелкового оружия, различные беспилотники и компьютерные симуляторы. Выставка будет работать до 10 мая.

Фотогалерея

Выставка трофейной техники НАТО в Екатеринбурге

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Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО &quot;Сила в правде - гордость и Победа&quot; в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа" в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка трофейной техники стран НАТО &quot;Сила в правде - гордость и Победа&quot;

Выставка трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО &quot;Сила в правде - гордость и Победа&quot;

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО &quot;Сила в правде - гордость и Победа&quot;

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО &quot;Сила в правде - гордость и Победа&quot;

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО &quot;Сила в правде - гордость и Победа&quot;

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО &quot;Сила в правде - гордость и Победа&quot;

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО &quot;Сила в правде - гордость и Победа&quot;

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО &quot;Сила в правде - гордость и Победа&quot;

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО &quot;Сила в правде - гордость и Победа&quot;

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО &quot;Сила в правде - гордость и Победа&quot;

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка трофейной техники стран НАТО &quot;Сила в правде - гордость и Победа&quot;

Выставка трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка трофейной техники стран НАТО &quot;Сила в правде - гордость и Победа&quot;

Выставка трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО &quot;Сила в правде - гордость и Победа&quot;

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО &quot;Сила в правде - гордость и Победа&quot;

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО &quot;Сила в правде - гордость и Победа&quot;

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО &quot;Сила в правде - гордость и Победа&quot;

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО &quot;Сила в правде - гордость и Победа&quot;

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО &quot;Сила в правде - гордость и Победа&quot;

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО &quot;Сила в правде - гордость и Победа&quot;

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка трофейной техники стран НАТО &quot;Сила в правде - гордость и Победа&quot;

Выставка трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа" в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка трофейной техники стран НАТО "Сила в правде - гордость и Победа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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