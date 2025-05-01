В Чебоксарах студентка в разговоре с неизвестными потеряла деньги, а также сожгла занавески в квартире. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Чебоксарам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чебоксарская студентка потеряла деньги и сожгла занавески общаясь с неизвестными

Фото: Пресс-служба УМВД России по городу Чебоксары Чебоксарская студентка потеряла деньги и сожгла занавески общаясь с неизвестными

Фото: Пресс-служба УМВД России по городу Чебоксары

Со слов потерпевшей, все началось со звонка через мессенджер, где ей сообщили о заказном письме и предложили получить трек-номер через чат-бот. Доверившись, девушка перешла по ссылке и ввела данные для входа в личный кабинет на портале Госуслуг, пока неизвестный оставался на связи и контролировал ее действия. Услышав в трубке что-то об «Флория», она испугалась и прервала разговор.

Позже в мессенджере ей написали, что в ее аккаунт на Госуслугах был осуществлен вход, и предоставили номера телефонов «сотрудников техподдержки».

Далее девушка сама связалась с неизвестными, которые представились работниками банка и спецслужб. Они сообщили ей об уголовном деле и тюремном сроке за якобы совершенный от ее имени международный перевод.

Под давлением девушка собрала 215 тыс. руб.: часть средств выделила из личных накоплений, часть взяла в кредит, после чего перевела их на указанный «безопасный» счет.

Затем ее заставили пройти «верификацию»: раздеться до нижнего белья перед камерой, прочитать стихи для «подтверждения голоса», а также поджечь занавески в квартире, чтобы «завершить проверку».

Потерпевшая выполнила все требования и, находясь в состоянии стресса, подожгла занавески. Позже, придя в себя, смогла потушить огонь и обратилась в полицию.

Артём Дергунов