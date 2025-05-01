Четыре человека погибли в ДТП в Челябинской области

Три автомобиля столкнулись на автодороге Южноуральск—Магнитогорск в Верхнеуральском районе Челябинской области. Погибли четыре человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Челябинской области Фото: Госавтоинспекция Челябинской области

Авария произошла вчера, 30 апреля, в 21:30 по местному времени (19:30 мск). По предварительным данным, водитель Kia Ceed 1990 года рождения выехал на встречную полосу. После он столкнулся с Kia Rio, продолжил движение и врезался лоб в лоб в Honda Freed.

После этого Kia Ceed съехала в кювет, опрокинулась и загорелась. Водитель и двое пассажиров 1972 и 1989 годов рождения погибли. Также на месте происшествия скончался водитель Honda Freed 1983 года рождения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Региональная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Прокурор Верхнеуральского района Артур Хибатуллин выехал на место. Будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения.