МВД ответило протестующим против прекращения экзаменов в местном ГАИ камбарякам

Региональное МВД ответило на коллективное обращение камбаряков, протестующих против решения о прекращении оказания услуг местным Регистрационно-экзаменационным отделением (РЭО) ГИБДД, сообщил во «ВКонтакте» 1 мая руководитель удмуртского отделения МОО «Правовое государство» Эдуард Глухов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдуард Глухов, vk Фото: Эдуард Глухов, vk

В конце апреля на двери местного МФЦ появилось объявление, что с 1 мая в Камбарке прекратят регистрировать транспорт и проводить экзамены для получения водительских прав. Местным жителям предоставили адреса близлежащих РЭО в Сарапуле и Нефтекамске. После этого «Правовое государство» опубликовало требование отменить это решение — оно собрало 435 подписей.

В требовании указывается на дополнительные финансовые издержки, неудобство для инвалидов, пенсионеров и многодетных семей, а также на «противоречие политике государства», направленной на повышение доступности госуслуг и создание комфортных условий для граждан.

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На требование ответило региональное МВД. Из ответа министерства Эдуарду Глухову следует, что услуги по линии ГАИ оказываются по «экстерриториальному принципу»: жители могут обратиться в любое РЭО, в том числе и для сдачи экзаменов.

В МВД добавили, что регистрация новых автомобилей, ранее не стоящих на учете, предусмотрена через специализированные организации (автосалоны) без обращения в подразделение ГАИ. Заменить водительское удостоверение можно через местное МФЦ.

В министерстве разъяснили, что государственные услуги в Камбарке продолжат осуществлять по установленному графику — два раза в неделю, в четверг и пятницу.

Руководитель удмуртского отделения МОО «Правовое государство» прокомментировал ответ МВД. От лица камбаряков Эдуард Глухов потребовал пересмотреть подход к решению проблемы и принять «конкретные меры» по обеспечению услуг местного РЭО, а также обеспечить возможность сдавать и пересдавать экзамены по месту жительства.